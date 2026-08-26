Компактний гігант: Apple презентувала новий Mac Mini на процесорі M6
Apple офіційно випустила нове покоління настільних ПК Mac Mini на базі новітніх процесорів M6 та M5 Pro. Пристрої отримали суттєвий приріст швидкості та створені для локального запуску складних ШІ-агентів.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple.
Характеристики та можливості базового Mac Mini з чипом M6
Базова версія ПК працює на процесорі M6, який отримав 12-ядерний центральний та 12-ядерний графічний процесори (проти 10 ядер у моделі M4).
Розробники зазначають, що продуктивність ПК у завданнях штучного інтелекту зросла у 4 рази, а швидкість накопичувача та графіки - удвічі порівняно з версією M4.
Пристрій оснащено подвійним 16-ядерним нейронним рушієм Neural Engine та пропускною здатністю пам'яті до 170 ГБ/с.
Параметри базової конфігурації:
- Оперативна пам'ять: 16 ГБ (з можливістю розширення до 32 ГБ)
- Накопичувач: 256 ГБ
- Стартова ціна: 899 доларів
Професійна версія на чипі M5 Pro
Для складних робочих завдань Apple випустила конфігурацію з процесором M5 Pro. У базовій модифікації чип має 15 ядер CPU та 16 ядер GPU, а у максимальній - 18 ядер CPU та 20 ядер GPU.
Ця версія підтримує до 64 ГБ об'єднаної пам'яті із пропускною здатністю 307 ГБ/с. Модель із накопичувачем 512 ГБ та 24 ГБ оперативної пам'яті коштує від 1699 доларів.
Новий Mac mini з процесорами M6 та M5 Pro підтримує Wi-Fi 7 і Bluetooth 6, а також Ethernet зі швидкістю 2,5 Гб для швидшого дротового підключення; також можна налаштувати підключення зі швидкістю 10 Гб (скриншот: Apple)
Бездротові модулі, macOS 27 та лінійка Mac Studio
Обидва ПК отримали підтримку Wi-Fi 7 та Bluetooth 6, а також мережевий порт 2.5Gb Ethernet із можливістю опціонального оновлення до 10 Gb.
Версія з M6 має 3 порти Thunderbolt 4, тоді як модель M5 Pro оснащена швидшими інтерфейсами Thunderbolt 5.
Пристрої працюють під керуванням нової операційної системи macOS 27 з інтегрованими функціями Siri AI.
Нові Mac Mini здобули популярність серед технологічних ентузіастів завдяки здатності запускати локальні ШІ-агенти, як-от OpenClaw чи Hermes.
Крім того, компанія презентувала й нові робочі станції Mac Studio на чипах M5 Max та M5 Ultra за ціною від 2499 до 5499 доларів відповідно.
Попередні замовлення на пристрої вже відкрито, а офіційні поставки та поява новинок у магазинах розпочнуться після 22 вересня.