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Apple згорнула всі рекламні кампанії у Twitter через скандальне висловлювання Маска

Субота 18 листопада 2023 01:34
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Apple згорнула всі рекламні кампанії у Twitter через скандальне висловлювання Маска Фото: Apple згорнула всі рекламні кампанії у Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple припиняє всі рекламні проекти в соціальній мережі Twitter через скандальні висловлювання Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Повідомляється, що рішення керівництвом компанії було ухвалено після того, як Маск прокоментував публікацію одного з користувачів своєї соцмережі, який написав, що "єврейські спільноти просувають щодо білих людей ту саму діалектичну ненависть, яку вимагають припинити щодо себе".

"Ви, насправді, кажіть правду", - написав бізнесмен у коментарі до цієї публікації.

Висловлювання Маска викликало широку реакцію, зокрема з боку Білого дому.

"Неприйнятно повторювати огидну брехню, яка стоїть за фатальним актом антисемітизму в американській історії, у будь-який час, не кажучи вже про місяць після смертельного дня для єврейського народу з часів Голокосту", - заявив Білого дому Ендрю Бейтс.

Маск суттєво оновив Twitter

Останнім часом у соціальній мережі Twitter за ініціативою Маска з'явилося багато нововведень. Так, розробники вирішили прибрати можливість блокування користувачів. Коли саме це станеться, наразі невідомо.

При цьому Twitter дозволять приховувати свої лайки, але функція буде доступна тільки для платних користувачів. Крім цього, в соцмережі з'явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Але поки що послуга доступна лише для деяких користувачів.

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