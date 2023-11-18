ua en ru
Сб, 18 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Apple свернула все рекламные кампании в Twitter из-за скандального высказывания Маска

Суббота 18 ноября 2023 01:34
UA EN RU
Apple свернула все рекламные кампании в Twitter из-за скандального высказывания Маска Фото: Apple свернула все рекламные кампании в Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Apple приостанавливает все рекламные проекты в социальной сети Twitter из-за скандальных высказываний Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Сообщается, что решение руководством компании было принято после того, как Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей свой соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя".

"Вы, на самом деле, говорите правду", — написал бизнесмен в комментарии к этой публикации.

Высказывание Маска вызвало широкую реакцию, в том числе со стороны Белого дома.

"Неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, в любое время, не говоря уже о месяце после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста", - заявил Белого дома Эндрю Бейтс.

Маск существенно обновил Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter по инициативе Маска появилось много новшеств. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей. Кроме этого, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple Twitter Илон Маск
NEWS
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
Ситуация на фронте и производство оружия: Зеленский провел важную Ставку
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны