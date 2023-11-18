Apple свернула все рекламные кампании в Twitter из-за скандального высказывания Маска

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Сообщается, что решение руководством компании было принято после того, как Маск прокомментировал публикацию одного из пользователей свой соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя".

"Вы, на самом деле, говорите правду", — написал бизнесмен в комментарии к этой публикации.

Высказывание Маска вызвало широкую реакцию, в том числе со стороны Белого дома.

"Неприемлемо повторять отвратительную ложь, стоящую за самым фатальным актом антисемитизма в американской истории, в любое время, не говоря уже о месяце после самого смертоносного дня для еврейского народа со времен Холокоста", - заявил Белого дома Эндрю Бейтс.

Маск существенно обновил Twitter

В последнее время в социальной сети Twitter по инициативе Маска появилось много новшеств. Так, разработчики решили убрать возможность блокировки пользователей. Когда именно это произойдет, пока неизвестно.

При этом в Twitter разрешат скрывать свои лайки, но функция будет доступна только для платных пользователей. Кроме этого, в соцсети появилась функция аудио- и видеозвонков. Но пока услуга доступна только для некоторых пользователей.