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Apple представит три модели iPhone в 2019 году

Новости » Общество    11.01.2019 - 13:20
Apple представит три модели iPhone в 2019 году
Иллюстративное фото (flickr.com Andy)

Кроме того, в 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном

Американская корпорация Apple планирует представить три новые модели iPhone осенью 2019 года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно информации источников, среди нововведений, которые готовит Apple, - тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей.

Кроме того, сообщается, что в 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED). В частности, эти дисплеи имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple приняла решение сократить примерно на 10% планы по производству трех представленных в прошлом октябре моделей iPhone на следующие 3 месяца. В частности, в конце декабря Apple попросила поставщиков произвести меньше новых смартфонов ​iPhone XS, XS Max и XR, чем предусматривалось планом на период с января по март.

В общей сложности производство iPhone может уменьшиться до 40-43 млн штук с ранее ожидавшихся 47-48 млн, то есть более чем на 20% в годовом выражении.

Кроме того, Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре.

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