Apple запустила украинскую версию сайта

Американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте. Основная часть раздела пока доступна только на английском, однако остальное - уже представлено на украинском языке.
Об этом сообщает AIN.UA.
Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.
По данным Internet Archive, примерно с декабря прошлого года и до начала марта этого года этот веб-адрес выдавал редирект на главную Apple, а до того вообще не работал и выдавал сообщение "Странице не найдена". Так, раздел мог заработать недавно (в марте этого года).
"Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок", - говорится в сообщении.
Напомним, в мае прошлого года стало известно, что в Украине зарегистрировано ООО "ЭППЛ УКРАИНА". Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.
Кроме того, Apple может научить голосового помощника Siri говорить по-украински.