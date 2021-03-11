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Apple запустила украинскую версию сайта

Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте. Основная часть раздела пока доступна только на английском, однако остальное - уже представлено на украинском языке.

Об этом сообщает AIN.UA.

Также компания указала официальных продавцов своей техники в Украине.

По данным Internet Archive, примерно с декабря прошлого года и до начала марта этого года этот веб-адрес выдавал редирект на главную Apple, а до того вообще не работал и выдавал сообщение "Странице не найдена". Так, раздел мог заработать недавно (в марте этого года).

"Такой шаг может быть связан с планами Apple по выходу на украинский рынок", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что в Украине зарегистрировано ООО "ЭППЛ УКРАИНА". Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.

Кроме того, Apple может научить голосового помощника Siri говорить по-украински.

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