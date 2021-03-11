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Apple запустила українську версію сайту

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Основна частина розділу поки доступна лише англійською, проте інше - вже представлено українською мовою.

Про це повідомляє AIN.UA.

Також компанія вказала на офіційних продавців своєї техніки в Україні.

За даними Internet Archive, приблизно з грудня минулого року і до початку березня цього року цей веб-адресу видавав редирект на головну Apple, а до того взагалі не працював і видавав повідомлення "сторінка не знайдена". Так, розділ міг заробити недавно (в березні цього року).

"Такий крок може бути пов'язано з планами Apple по виходу на український ринок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в травні минулого року стало відомо, що в Україні зареєстровано ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА". Компанія буде займатися торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.

Крім того, Apple може навчити голосового помічника Siri говорити по-українськи.

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