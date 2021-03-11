Apple запустила українську версію сайту

Американська компанія Apple запустила український розділ на своєму офіційному сайті. Основна частина розділу поки доступна лише англійською, проте інше - вже представлено українською мовою.
Про це повідомляє AIN.UA.
Також компанія вказала на офіційних продавців своєї техніки в Україні.
За даними Internet Archive, приблизно з грудня минулого року і до початку березня цього року цей веб-адресу видавав редирект на головну Apple, а до того взагалі не працював і видавав повідомлення "сторінка не знайдена". Так, розділ міг заробити недавно (в березні цього року).
"Такий крок може бути пов'язано з планами Apple по виходу на український ринок", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в травні минулого року стало відомо, що в Україні зареєстровано ТОВ "ЕППЛ УКРАЇНА". Компанія буде займатися торгівлею комп'ютерами та програмним забезпеченням.
Крім того, Apple може навчити голосового помічника Siri говорити по-українськи.