Apple запустила українську версію сайту

Також компанія вказала на офіційних продавців своєї техніки в Україні.

За даними Internet Archive, приблизно з грудня минулого року і до початку березня цього року цей веб-адресу видавав редирект на головну Apple, а до того взагалі не працював і видавав повідомлення "сторінка не знайдена". Так, розділ міг заробити недавно (в березні цього року).

"Такий крок може бути пов'язано з планами Apple по виходу на український ринок", - йдеться в повідомленні.