Apple зарегистрировала в Украине дочернюю компанию

Фото: Apple (www.apple.com)

Руководитель украинской компании подтвердил создание "дочки"

В Украине зарегистрировано ООО "ЭППЛ УКРАИНА". Компания будет заниматься торговлей компьютерами и программным обеспечением.

Соответствующая запись содержится в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

Руководитель компании Роман Гуменюк подтвердил РБК-Украина, что компания имеет отношение к Apple.

"Это действительно компания Apple, которая имеет отношение к корпорации Apple" - сказал он.

ООО "ЭППЛ УКРАИНА" зарегистрировано 15 апреля 2020 года. Место регистрации - КЬЮ БИЗНЕС ЦЕНТР (Киев). Размер уставного фонда составляет 270 899 грн (10 тыс. долларов). Руководитель - Роман Гуменюк.

Основным видом деятельности указана "Оптовая торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением".

Во время регистрации указано, что акции конечной материнской компании Apple Inc. находятся в свободном обращении на фондовой бирже.

Как сообщало РБК-Украина, Apple перенесет на октябрь презентацию новых смартфонов iPhone 12.

Напомним, Apple решила перенести часть своего производства из Китая во Вьетнам.

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Автор: Александр Белоус