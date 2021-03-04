Apple запустила перенос фото и видео в сервис от Google

Сообщается, что получить доступ к новой функции можно после авторизации на сайте privacy.apple.com, где собраны все настройки и утилиты приватности. При этом после переноса файлы из хранилища iCloud не удаляются.

Также сообщается, что процедура может занимать от 3 до 7 дней. Кроме того, Apple дополнительно требует подтверждение после отправки заявки. Для переноса файлов в Google Фото необходимо включить двухфакторную аутентификацию в iCloud, а также иметь достаточно свободного пространства на Google Диске.

Отметим, в Украине пока такая функция не работает.