Apple выпустит съемную батарею для iPhone, - Bloomberg

Американская компания Apple готовится выпустить съемную батарею для iPhone. Новый аксессуар будет работать со смартфонами, которые поддерживают магнитную систему MagSafe.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что Apple разрабатывает этот продукт не менее года, его запуск планируется в течение нескольких месяцев. Съемную батарею могут позиционировать как аксессуар, например, для iPhone 12, поскольку он поддерживает MagSafe.

Батарея будет крепиться к задней части смартфона, ее прототипы имеют белый резиновый корпус. Новый аккумулятор будет обеспечивать только дополнительное время работы и не является полноценным защитным чехлом.

Также сообщается, что разработка аксессуара затягивалась, поскольку сталкивалась с проблемами с программным обеспечением, которое часто сигнализировало о перегреве батареи. В то же время источники полагают, что из-за этой проблемы Apple может вообще отказаться от выпуска.