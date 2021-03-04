Apple запустила перенесення фото і відео до сервісу від Google

Повідомляється, що отримати доступ до нової функції можна після авторизації на сайті privacy.apple.com, де зібрані всі налаштування та утиліти приватності. При цьому після перенесення файли зі сховища iCloud не видаляються.

Також повідомляється, що процедура може займати від 3 до 7 днів. Крім того, Apple додатково вимагає підтвердження після відправлення заявки. Для перенесення файлів до Google Фото треба включити двофакторну аутентифікацію в iCloud, а також мати достатньо вільного простору на Google Диску.

Відзначимо, в Україні поки що така функція не працює.