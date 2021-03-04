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Apple запустила перенесення фото і відео до сервісу від Google

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple запустила механізм для перенесення фото і відео з iCloud до сервісу Google Фото. На даний час послуга доступна в США та ще низці країн.

Про це пише профільний ресурс MacRumors.

Повідомляється, що отримати доступ до нової функції можна після авторизації на сайті privacy.apple.com, де зібрані всі налаштування та утиліти приватності. При цьому після перенесення файли зі сховища iCloud не видаляються.

Також повідомляється, що процедура може займати від 3 до 7 днів. Крім того, Apple додатково вимагає підтвердження після відправлення заявки. Для перенесення файлів до Google Фото треба включити двофакторну аутентифікацію в iCloud, а також мати достатньо вільного простору на Google Диску.

Відзначимо, в Україні поки що така функція не працює.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple випустить знімну батарею для iPhone. Новий акумулятор забезпечує лише додатковий час роботи і не є повноцінним захисним чохлом.

Крім того, стало відомо, що Apple планує випускати AirPods зі скла.

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