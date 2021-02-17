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Apple планирует выпускать AirPods из стекла

Новина українською → Калифорния, Среда 17 февраля 2021 15:08
Apple планирует выпускать AirPods из стекла Фото: логотип Apple (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple планирует использовать стекло в производстве новых наушников AirPods. Компания предлагает запатентовать проект полноразмерных наушников с чашечками из стекла.

Об этом говорится в документе, появившемся в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

В пояснительной записке говорится, что наушники, как устройство, существуют более ста лет и их строение остается неизменным.

Инженеры компании предлагают использовать в наушниках стеклянные чашечки и уточняют, что стекло менее склонно к царапинам, чем пластик или металл.

"Также стекло более привлекательно с эстетической точки зрения, чем поликарбонат", - говорится в описании заявки.

Патент американской компании был зарегистрирован в базе USPTO 16 февраля.

Отметим, что компания Apple не окажется первым производителем гаджетов на рынке, который использовал стекло при производстве аудиотехники. В частности, в наушниках HD 820 от компании Sennheiser используется стекло для обеспечения реалистичного звучания.

Напомним, следующее поколение смартфонов iPhone могут получить поддержку функции Always On Display.

Кроме того, ранее сообщалось, что Apple выпустит iPhone 13 с подэкранным сканером отпечатков пальцев. Эта функция станет альтернативой биометрическому методу разблокировки Face ID, датчик которого находится в так называемой "челке".

Добавим, что Apple перенесла выпуск нового поколения смартфонов iPhone 13 на 2022 год. В 2021 году компания выпустит смартфоны серии iPhone 12s.

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