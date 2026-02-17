Apple запускає конкурента YouTube та Spotify

За даними експертів, оновлення Apple Podcasts за функціоналом наближає сервіс до конкурентів Spotify, YouTube і Netflix.

"Двадцять років тому Apple додала подкасти до iTunes, а понад десять років тому ми представили спеціальний застосунок Podcasts", – про це заявив старший віце-президент Apple з питань сервісів Едді К'ю.

За його словами, у оновленому застосунку Apple Podcasts користувачі зможуть перемикатися між переглядом і прослуховуванням епізодів з однієї стрічки. Вони також можуть використовувати режим "картинка в картинці" та завантажувати відеоепізоди для перегляду офлайн.

Новий формат також вводить динамічну вставку відеореклами. При цьому у Apple заявили, що не стягуватимуть плату з авторів контенту, або провайдерів за розповсюдження відеоподкастів.