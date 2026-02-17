ua en ru
Apple запускає конкурента YouTube та Spotify

Вівторок 17 лютого 2026 13:17
Apple запускає конкурента YouTube та Spotify Фото: компанія Apple запускає конкурента YouTube та Spotify (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple готує суттєве оновлення сервісу Podcasts. Відомо, що через фірмовий застосунок можна буде дивитись та завантажувати відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Читайте також: Доступний iPhone, нові iPad і не тільки: що Apple може презентувати навесні

За даними експертів, оновлення Apple Podcasts за функціоналом наближає сервіс до конкурентів Spotify, YouTube і Netflix.

"Двадцять років тому Apple додала подкасти до iTunes, а понад десять років тому ми представили спеціальний застосунок Podcasts", – про це заявив старший віце-президент Apple з питань сервісів Едді К'ю.

За його словами, у оновленому застосунку Apple Podcasts користувачі зможуть перемикатися між переглядом і прослуховуванням епізодів з однієї стрічки. Вони також можуть використовувати режим "картинка в картинці" та завантажувати відеоепізоди для перегляду офлайн.

Новий формат також вводить динамічну вставку відеореклами. При цьому у Apple заявили, що не стягуватимуть плату з авторів контенту, або провайдерів за розповсюдження відеоподкастів.

Apple готує низку нових продуктів та сервісів

Компанія Apple планує масштабне впровадження штучного інтелекту у свої наступні продукти. Разом із Google вона офіційно підтвердила, що для оновленої версії голосового помічника Siri та інших генеративних функцій використовуватимуться моделі Google Gemini.

Аналітики також очікують швидкого зростання сегмента "розумних" окулярів із підтримкою ШІ в найближчі роки. За їхніми оцінками, вагомий внесок у цей тренд зробить поява Apple Glasses, які можуть запропонувати три ключові переваги.

Крім цього, Apple раніше презентувала власну модель штучного інтелекту, здатну аналізувати та редагувати зображення майже на рівні людини.

