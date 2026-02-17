Apple запускает конкурента YouTube и Spotify
Компания Apple готовит существенное обновление сервиса Podcasts. Известно, что через фирменное приложение можно будет смотреть и загружать видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Читайте также: Доступный iPhone, новые iPad и не только: что Apple может презентовать весной
По данным экспертов, обновление Apple Podcasts по функционалу приближает сервис к конкурентам Spotify, YouTube и Netflix.
"Двадцать лет назад Apple добавила подкасты в iTunes, а более десяти лет назад мы представили специальное приложение Podcasts", - об этом заявил старший вице-президент Apple по вопросам сервисов Эдди Кью.
По его словам, в обновленном приложении Apple Podcasts пользователи смогут переключаться между просмотром и прослушиванием эпизодов из одной ленты. Они также могут использовать режим "картинка в картинке" и загружать видеоэпизоды для просмотра офлайн.
Новый формат также вводит динамическую вставку видеорекламы. При этом в Apple заявили, что не будут взимать плату с авторов контента, или провайдеров за распространение видеоподкастов.
Apple готовит ряд новых продуктов и сервисов
Компания Apple планирует масштабное внедрение искусственного интеллекта в свои следующие продукты. Вместе с Google она официально подтвердила, что для обновленной версии голосового помощника Siri и других генеративных функций будут использоваться модели Google Gemini.
Аналитики также ожидают быстрого роста сегмента "умных" очков с поддержкой ИИ в ближайшие годы. По их оценкам, весомый вклад в этот тренд внесет появление Apple Glasses, которые могут предложить три ключевых преимущества.
Кроме этого, Apple ранее представила собственную модель искусственного интеллекта, способную анализировать и редактировать изображения почти на уровне человека.