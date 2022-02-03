Apple запатентовала ноутбук из керамики с "невидимыми" клавишами

Компания Apple запатентовала ноутбук из керамики. Устройство может быть оборудовано сенсорными кнопками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Patently Apple .

Патент на керамическое устройство был найден в базе ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Согласно документу инженеров, материал был выбран из-за желания оборудовать ноутбук сенсорными кнопками. На несколько сантиметров ниже клавиатуры расположены перфорации с датчиками и светодиодами. Кнопка включения устройства также "невидима". Ее идентифицируют светодиоды во время своего включения.

Стоит отметить, что компания сегодня разрабатывает корпуса собственных компьютеров из алюминия. Между тем инженеры рассматривают возможность использования пластика, однако журналисты считают это маловероятным, поскольку корпорация ранее уже экспериментировала с этим материалом.