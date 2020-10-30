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Apple закроет большинство своих магазинов во Франции из-за коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Во Франции американская компания Apple временно закроет 85% своих фирменных магазинов электроники. Такое решение приняли на фоне введения в стране общенационального карантина в связи со второй волной коронавируса.

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Об этом сообщает Reuters.

Таким образом, с пятницы 17 из 20 магазинов Apple во Франции будут закрытыми. Работу в усеченном режиме продолжат лишь три торговые точки американской компании в Париже. Однако, для посещения магазина и приобретения продукции компании клиенты должны будут в обязательном порядке предварительно записаться.

Напомним, правительство Франции вновь ввело режим самоизоляции по всей территории страны, который начал действовать с пятницы, 30 октября.

Кроме того, режим "чрезвычайного положения в области здравоохранения", вызванный пандемией COVID-19, может быть продлен во Франции до 16 февраля 2021 года.

Также РБК-Украина ранее писало, что правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране на шесть недель.

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