Парламент Франции проголосовал за продление режима ЧП из-за COVID-19

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Режим "чрезвычайного положения в области здравоохранения", вызванный пандемией COVID-19, может быть продлен во Франции до 16 февраля 2021 года. За этот спорный законопроект правительства вечером в субботу, 24 октября, французский парламент проголосовал в первом чтении. 71 депутат поддержал инициативу, 35 выступили против.

Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Ожидается, что 28 октября законопроект о продлении режима ЧП рассмотрит Сенат Франции. Итоговое голосование по нему запланировано на начало ноября.

Перед голосованием министр здравоохранения Франции Оливье Веран выступил перед парламентариями с речью, в которой подчеркнул серьезность эпидемиологической ситуации.

23 октября Франция второй из стран-членов ЕС после Испании перешагнула отметку в один миллион заражений коронавирусом.

24 октября суточный прирост заболевших во Франции поставил антирекорд, составив 45 422 человека.

Число жертв пандемии за сутки с 23 по 24 октября составило 138 человек. В отделении интенсивной терапии с COVID-19 к тому моменту во Франции находились 2500 пациентов. Всего от последствий заражения коронавирусом в стране скончались 34 645 больных.

Напомним, правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране на шесть недель.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение комендантского часа обойдется стране в более чем в 2 млрд евро.