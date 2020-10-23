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Во Франции вводят комендантский час

Париж, Пятница 23 октября 2020 16:49
Во Франции вводят комендантский час
Фото: девушка в маске (flickr.com/francoisescriva)
Автор: РБК-Украина

Правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране. Ограничения будут длиться шесть недель.

Об этом сообщает France Bleu.

Отмечается, что комендантский час будет распространяться на 54 департаментов и территории Французской Полинезии. В целом это более половины департаментов Франции, в которых проживают 46 млн граждан.

Комендантский час будет действовать с 21:00 до 6:00.

В районах с комендантским время запрещены ночные прогулки и поездки. В случае нарушения грозит штрафом в размере 135 евро (3750 евро в случае повторного нарушения).

В то же время днем не будут работать бары, спортзалы, ярмарки, выставки, а театры и кинотеатры должны работать до 21:00.

При этом общественный транспорт продолжит свою работу в обычном режиме, а высшие учебные заведения смогут пропускать в здания не более половины студентов из обучающихся на дневной форме. Стадионы для занятия спортом также останутся открытыми.

Напомним, ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение комендантского часа обойдется стране в более чем в 2 млрд евро.

Кроме того, 22 октября во Франции ввели комендантский час в 38 департаментах. Неделю назад комендантский час ввели в Париже, Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане и других городах.

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Новости Украины В мире ФранциякарантинКоронавирускомендантский час

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