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Apple заборонила російським операторам адаптувати нові iPhone під свій зв’язок

Фото: російські споживачі не зможуть повнообсягово користуватися новими смартфонами Apple (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські оператори мобільного зв’язку не змогли домовитися з компанією Apple після того, як вона залишила ринок РФ, і не зможуть адаптувати нові смартфони для споживачів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російського видання "КоммерсантЪ".

Компанія Apple заборонила адаптувати смартфони iPhone 14 під мережі операторів звʼязку в Росії. Йдеться про підтримку функцій VoLTE та VoWiFi на своїх мережах, які компанія обмежила для росіян.

"Ці функції поліпшують якість звʼязку, крім того, на дзвінки через VoLTE у великих містах Росії припадає понад 60% голосового трафіку. Також для росіян, які користуються iPhone 14, недоступна високоякісна передача голосу, а роздача інтернету з телефону потребує ручного налаштування", - уточнило видання.

Ще у листопаді РБК-Україна повідомляло, що Apple обмежила функцію бездротового обміну файлами AirDrop на iPhone у Китаї після того, як протестувальники в КНР почали використовувати цей механізм для поширення зображень іншим власникам iPhone.

Нагадаємо, раніше ми писали, що випуск смартфонів Apple може суттєво скоротитися через коронавірусні обмеження в Китаї. Падіння виробництва на заводі компанії Foxconn у Чженчжоу - найбільшого у світі з виробництва iPhone - може становити до 30%.

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