Apple заборонила російським операторам адаптувати нові iPhone під свій зв’язок

Російські оператори мобільного зв’язку не змогли домовитися з компанією Apple після того, як вона залишила ринок РФ, і не зможуть адаптувати нові смартфони для споживачів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал російського видання "КоммерсантЪ".

Компанія Apple заборонила адаптувати смартфони iPhone 14 під мережі операторів звʼязку в Росії. Йдеться про підтримку функцій VoLTE та VoWiFi на своїх мережах, які компанія обмежила для росіян. "Ці функції поліпшують якість звʼязку, крім того, на дзвінки через VoLTE у великих містах Росії припадає понад 60% голосового трафіку. Також для росіян, які користуються iPhone 14, недоступна високоякісна передача голосу, а роздача інтернету з телефону потребує ручного налаштування", - уточнило видання.