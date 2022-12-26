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Apple запретила российским операторам адаптировать новые iPhone под свою связь

Фото: российские потребители не смогут в полной мере пользоваться новыми смартфонами Apple (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские операторы мобильной связи не смогли договориться с компанией Apple после того, как она покинула рынок РФ, и не смогут адаптировать новые смартфоны для потребителей в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал российского издания "КоммерсантЪ".

Apple запретила адаптировать смартфоны iPhone 14 под сети операторов связи в России. Речь идет о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях, ограниченных компаниями для россиян.

"Эти функции улучшают качество связи, кроме того, на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика. Также для россиян, пользующихся iPhone 14, недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки", - уточнило издание.

Еще в ноябре РБК-Украина сообщало, что Apple ограничила функцию беспроводного обмена файлами AirDrop на iPhone в Китае после того, как протестующие в КНР начали использовать этот механизм для распространения изображений другим владельцам iPhone.

Напомним, ранее мы писали, что выпуск смартфонов Apple может существенно сократиться из-за коронавирусных ограничений в Китае. Падение производства на заводе компании Foxconn в Чжэнчжоу - крупнейшего в мире по производству iPhone - может составить до 30%.

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