ru ua
Пн, 07 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple заблокировала разработчиков из Беларуси. В компании уже извинились

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 13:38
Apple заблокировала разработчиков из Беларуси. В компании уже извинились Фото: Apple блокирует разработчиков из Беларуси из-за санкций против страны (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Белорусские разработчики мобильных приложений для iOS пожаловались на Apple. Компания заблокировала их учетные записи и все игры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу белорусского разработчика игр Евгения Шапошникова.

По словам Шапошникова, из-за санкций Apple заблокировала его учетную запись и все игры.

"Мы заметили проблему при подтверждении вашей учётной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учётной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом", - написала поддержка Apple.

Фото: Apple блокирует разработчиков из Беларуси через санкции против страны facebook.com/airevgeny)

В то же время разработчик отметил, что все его игры были бесплатными и не содержали рекламы. Денег он не зарабатывал и ежегодно выплачивал 100 долларов за учетную запись iOS.

Также был заблокирован и аккаунт блогера Антона Мотолька. Он отметил, что соответствующее письмо от компании получают все профили, зарегистрированные на территории Беларуси. Также блокируют даже тех, кто получил новую регистрацию в других странах.

По словам автора подкастов Сергея Епихина, после блокировки невозможно вывести деньги от подписчиков Apple Podcasts.

Через некоторое время компания все же восстановила доступ разработчиков к их аккаунтам и отправила каждому письмо о том, что ограничения были разосланы по ошибке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple готовит презентацию нового смартфона iPhone. Это будет обновленная модель SE с поддержкой 5G.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
Как выйти на пенсию в 60 лет: названо важное условие
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка