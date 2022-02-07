Apple заблокувала розробників із Білорусі. У компанії вже вибачились

Білоруські розробники мобільних додатків для iOS поскаржились на Apple. Компанія заблокувала їх облікові записи й усі ігри.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку білоруського розробника ігор Євгенія Шапошнікова.

За словами Шапошнікова, через санкції Apple заблокувала його обліковий запис та усі ігри.

"Ми помітили проблему підтвердження вашого облікового запису. Інформація про юридичну особу, пов'язана з вашим обліковим записом, повністю відповідає країні з обмеженим доступом або одній або декільком країнам зі зведеного контрольного списку уряду США, списку санкцій іншого уряду або списку регіонів з обмеженим доступом", - написала підтримка Apple.

Фото: Apple блокує розробників з Білорусі через санкції проти країни (facebook.com/airevgeny)

Водночас розробник зауважив, що усі його ігри були безкоштовними й не містили реклами. Грошей він не заробляв й щорічно виплачував 100 доларів за обліковий запис iOS.

Також було заблоковано й акаунт блогера Антона Мотолька. Він відзначив, що відповідний лист від компанії отримують усі профілі, що зареєстровані на території Білорусі. Також блокують навіть тих, хто отримали нову реєстрацію в інших країнах.

За словами автора подкастів Сергія Єпіхіна, після блокування неможливо вивести гроші від передплат Apple Podcasts.

Через деякий час компанія все ж відновила доступ розробників до їх акаунтів та надіслала кожному листа про те, що обмеження були розіслані помилково.