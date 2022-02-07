ru ua
Пн, 07 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Apple заблокувала розробників із Білорусі. У компанії вже вибачились

Новость на русском →
Понеділок 07 лютого 2022 13:38
Apple заблокувала розробників із Білорусі. У компанії вже вибачились Фото: Apple блокує розробників з Білорусі через санкції проти країни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білоруські розробники мобільних додатків для iOS поскаржились на Apple. Компанія заблокувала їх облікові записи й усі ігри.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку білоруського розробника ігор Євгенія Шапошнікова.

За словами Шапошнікова, через санкції Apple заблокувала його обліковий запис та усі ігри.

"Ми помітили проблему підтвердження вашого облікового запису. Інформація про юридичну особу, пов'язана з вашим обліковим записом, повністю відповідає країні з обмеженим доступом або одній або декільком країнам зі зведеного контрольного списку уряду США, списку санкцій іншого уряду або списку регіонів з обмеженим доступом", - написала підтримка Apple.

Фото: Apple блокує розробників з Білорусі через санкції проти країни (facebook.com/airevgeny)

Водночас розробник зауважив, що усі його ігри були безкоштовними й не містили реклами. Грошей він не заробляв й щорічно виплачував 100 доларів за обліковий запис iOS.

Також було заблоковано й акаунт блогера Антона Мотолька. Він відзначив, що відповідний лист від компанії отримують усі профілі, що зареєстровані на території Білорусі. Також блокують навіть тих, хто отримали нову реєстрацію в інших країнах.

За словами автора подкастів Сергія Єпіхіна, після блокування неможливо вивести гроші від передплат Apple Podcasts.

Через деякий час компанія все ж відновила доступ розробників до їх акаунтів та надіслала кожному листа про те, що обмеження були розіслані помилково.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple готує презентацію нового смартфону iPhone. Це буде оновлена модель SE з підтримкою 5G.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple
NEWS
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
Як вийти на пенсію у 60 років: названо важливу умову
DAILY
Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кінець "срочки". Чому в Україні скасовують призов до армії і чим його замінять