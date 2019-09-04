Apple выпустит бюджетный iPhone весной 2020 года

Компания Apple планирует весной следующего года выпустить более дешевый iPhone, чтобы завоевать покупателей на развивающихся рынках и завоевать позиции в Китае. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники, передает РБК-Украина.

Отмечается, что новая модель станет первым недорогим смартфоном Apple с момента запуска iPhone SE в 2016 году, который продавался по 399 долларов. Название и цена новой модели еще не определены.

По данным издания, размер новой модели будет аналогичен 4,7-дюймовому iPhone 8, который был представлен в 2017 году. Бюджетный гаджет от Apple будет обладать характеристиками флагманских iPhone, но будет иметь более дешевый жидкокристаллический дисплей, который поможет Apple добиться более низкой начальной цены.

Аналитики отмечают, что более дешевый iPhone может послужить стимулом для роста продаж в первом полугодии следующего года, если новые премиальные iPhone не будут продаваться хорошо в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее Apple назвала дату презентации новых флагманских iPhone. Компания презентует смартфоны на территории кампуса Apple Park в Купертино, Калифорния.

Ранее сообщалось, что Apple представит три модели iPhone, которые заменят iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Отмечалось, что новые модели не будут поддерживать функцию 5G.



