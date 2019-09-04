Apple випустить бюджетний iPhone навесні 2020 року

Компанія Apple планує навесні наступного року випустити дешевший iPhone, щоб завоювати покупців на ринках та завоювати позиції в Китаї. Про це повідомляє Nikkei Asian Review з посиланням на власні джерела, передає РБК-Україна.

Зазначається, що нова модель стане першим недорогим смартфоном Apple з моменту запуску iPhone SE в 2016 році, який продавався за 399 доларів. Назва і ціна нової моделі ще не визначено.

За даними видання, розмір нової моделі буде аналогічний 4,7-дюймового iPhone 8, який був представлений в 2017 році. Бюджетний гаджет від Apple буде володіти характеристиками флагманських iPhone, але матиме більш дешевий рідкокристалічний дисплей, який допоможе Apple домогтися більш низької початкової ціни.

Аналітики відзначають, що більш дешевий iPhone може послужити стимулом для зростання продажів в першому півріччі наступного року, якщо нові преміальні iPhone не будуть добре продаватися в найближчі місяці.

Нагадаємо, раніше Apple назвала дату презентації нових флагманських iPhone. Компанія презентує смартфони на території кампуса Apple Park в Купертіно, Каліфорнія.

Раніше повідомлялося, що Apple представить три моделі iPhone, які замінять iPhone XS, iPhone XS Max і iPhone XR. Зазначалося, що нові моделі будуть підтримувати функцію 5G.

