Apple выпустила новый MacBook Pro

Американская компания Apple без презентации выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз компании.

Как отмечается, в продажу ноутбук выйдет уже в конце недели. Цена на гаджет стартует от 2399 долларов.

Новый MacBook Pro оснащен 16-дюймовым дисплеем Retina. Ноутбук имеет восьмиядерный процессор Intel Core i9 в лучшей комплектации, шесть динамиков, диск SSD с максимальным объемом памяти в 8 терабайт, а также поддерживает более миллиарда цветов.

Оперативная память гаджета составляет до 64 гигабайт. MacBook оснащен самой большой среди ноутбуков от компании Apple объемом батареи и новой клавиатурой Magic Keyboard, которая, как уверяет компания, позволит быстро, удобно и тихо набирать текст. А специальная клавиша Escape позволит быстро переключаться между режимами и видами.

Фото: MacBook Pro (apple.com/lae/macbook-pro-16/)

Напомним, 28 октября компания Apple презентовала новые беспроводные шумоподавляющие наушники AirPods Pro. В продажу наушники поступили 30 октября.

Кроме того, 29 октября компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.2, iPadOS 13.2 и tvOS 13.2. Обновления iOS 13.2 получили поддержку новой модели беспроводных наушников AirPods Pro. Кроме этого была улучшена работа камеры смартфонов iPhone 11 и 11 Pro, которая получила поддержку технологии Deep Fusion, которая позволит улучшить качество фотографий.