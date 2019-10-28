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Apple представила новые AirPods

Новости » Hi-tech    28.10.2019 - 20:19
Apple представила новые AirPods
Иллюстративное фото (flickr.com/athomeinscottsdale)

Новые безпроводные наушники поступят в продажу 30 октября

Американская компания Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, новые безпроводные наушники поступят в продажу 30 октября.

В отличие от предыдущих AirPods, новая модель представляет собой наушники-затычки. В комплекте с ними будут три мягких насадки разного размера.

В новой модели также впервые будет активное шумоподавление - встроенный микрофон будет улавливать внешние шумы, после чего наушники будут компенсировать их обратной звуковой волной.

Как утверждают в компании, наушники будут работать без подзарядки 4,5 часа.

Apple представила новые AirPodsНапомним, ранее сообщалось, что новый iPhone 12 будет оснащен модемом 5G. Также сообщалось, что смартфон будет доступен в двух разных по габаритам версиях. Диагональ дисплеев смартфонов составит 5,4 и 6,7 дюйма.

Также сообщалось, что Apple начала процесс патентирования кольца Apple Ring, которое позволит на расстоянии контролировать другие устройства корпорации. Устройство будет оснащено экраном, голосовым ассистентом и контролем жестов руки.

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