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Apple выпустила обновления для iOS

Новости » Телеком & IT    29.10.2019 - 10:58
Apple выпустила обновления для iOS
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Операционная система iOS обновилась

Компания Apple выпустила обновления операционной системы iOS 13.2, iPadOS 13.2 и tvOS 13.2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Сообщается, что обновления iOS 13.2 получили поддержку новой модели беспроводных наушников AirPods Pro. Кроме этого была улучшена работа камеры смартфонов iPhone 11 и 11 Pro, которая получила поддержку технологии Deep Fusion, которая позволит улучшить качество фотографий. Технология дает возможность делать по 4 снимка до и после фактического нажатия на кнопку съемки, а также фото с длительной выдержкой. После все фотоснимки анализируются благодаря 8-ядерному блоку Neural engine и создается высококачественное итоговое изображение с HDR, хорошей детализацией и резкостью.

Также появилась возможность вручную изменять разрешение и частоту кадров при записи видео. Функция появилась в верхнем правом углу камеры. Эти обновления поддерживаются лишь смартфонами iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Напомним, 28 октября Apple презентовали новые беспроводные шумоподавляющие наушники AirPods Pro. В продажу наушники поступят с 30 октября.

Также РБК-Украина сообщало, что новый iPhone 12 получит улучшенный экран. Новый дисплей позволит получить более плавное изображение за счет повышенной частоты обновления.

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