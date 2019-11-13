Apple випустила новий MacBook Pro

Американська компанія Apple без презентації випустила перший 16-дюймовий MacBook Pro. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз компанії.

Як наголошується, в продаж ноутбук вийде вже в кінці тижня. Ціна на гаджет стартує від 2399 доларів.

Новий MacBook Pro оснащений 16-дюймовим дисплеєм Retina. Ноутбук має восьмиядерний процесор Intel Core i9 у кращій комплектації, шість динаміків, диск SSD з максимальним об'ємом пам'яті 8 терабайт, а також підтримує більше мільярда квітів.

Оперативна пам'ять гаджета складає до 64 гігабайт. MacBook оснащений найбільшою серед ноутбуків від компанії Apple обсягом батареї і новою клавіатурою Magic Keyboard, яка, як запевняє компанія, дозволить швидко, зручно і тихо набирати текст. А спеціальна клавіша Escape дозволить швидко перемикатися між режимами і видами.

Фото: MacBook Pro (apple.com/lae/macbook-pro-16/)

Нагадаємо, 28 жовтня компанія Apple презентувала нові бездротові шумоподавлюючі навушники AirPods Pro. У продаж навушники надійшли 30 жовтня.

Крім того, 29 жовтня компанія Apple випустила оновлення операційної системи iOS 13.2, iPadOS 13.2 і tvOS 13.2. Оновлення iOS 13.2 отримали підтримку нової моделі бездротових навушників AirPods Pro. Крім цього, була покращена робота камери смартфонів iPhone 11 і 11 Pro, яка отримала підтримку технології Deep Fusion, яка дозволить поліпшити якість фотографій.