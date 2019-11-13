ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Apple выпустила новый MacBook Pro

Новости » Hi-tech     13.11.2019 - 17:19
Apple выпустила новый MacBook Pro
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

В продажу новый MacBook Pro выйдет в конце недели

Американская компания Apple без презентации выпустила первый 16-дюймовый MacBook Pro. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз компании.

Как отмечается, в продажу ноутбук выйдет уже в конце недели. Цена на гаджет стартует от 2399 долларов.

Новый MacBook Pro оснащен 16-дюймовым дисплеем Retina. Ноутбук имеет восьмиядерный процессор Intel Core i9 в лучшей комплектации, шесть динамиков, диск SSD с максимальным объемом памяти в 8 терабайт, а также поддерживает более миллиарда цветов.

Оперативная память гаджета составляет до 64 гигабайт. MacBook оснащен самой большой среди ноутбуков от компании Apple объемом батареи и новой клавиатурой Magic Keyboard, которая, как уверяет компания, позволит быстро, удобно и тихо набирать текст. А специальная клавиша Escape позволит быстро переключаться между режимами и видами.

Фото: MacBook Pro (apple.com/lae/macbook-pro-16/)

Напомним, 28 октября компания Apple презентовала новые беспроводные шумоподавляющие наушники AirPods Pro. В продажу наушники поступили 30 октября.

Кроме того, 29 октября компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 13.2, iPadOS 13.2 и tvOS 13.2. Обновления iOS 13.2 получили поддержку новой модели беспроводных наушников AirPods Pro. Кроме этого была улучшена работа камеры смартфонов iPhone 11 и 11 Pro, которая получила поддержку технологии Deep Fusion, которая позволит улучшить качество фотографий.

Apple отключит от интернета старые iPhone Apple запустила стриминговую платформу
Новости Украины AppleMacBook
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь