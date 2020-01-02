Apple возобновила с британским производителем микросхем сотрудничество, замороженное в 2017

Британский разработчик микросхем Imagination Technologies Group Plc заявил, что подписал новое лицензионное соглашение с Apple Inc., восстановив деловые отношения, которые были приостановлены в 2017 году. Об этом пишет Bloomberg.

Компания, продана китайской фирме Canyon Bridge Capital Partners за 500 миллионов фунтов (663 миллиона долларов) в сентябре 2017 года, заявила, что "заключила новое многолетнее лицензионное соглашение, согласно которому Apple получит доступ к более широкому кругу интеллектуальных приложений Imagination в обмен на лицензионные платежи".

Ранее Apple использовала графические микросхемы или графические процессоры в своих iPhone и iPad, которые были разработаны Imagination Technologies, но она перешла к собственным внутренним разработкам микросхем, начиная с iPhone X в 2017 году и iPad Pro в 2018 году. Американская компания также использует собственные графические процессоры в Apple Watch.

В связи с чем корпорация сообщила Imagination Technologies в 2017 году, что в течение двух лет прекратит использовать ее интеллектуальную собственность в новых продуктах.

Когда тогда публичная компания Imagination Technologies объявила о потере Apple как своего крупнейшего клиента, акции компании упали. Британская компания заявила, что в 2018 году может возникнуть "материальная неопределенность" относительно будущего компании, если Apple не выплатит роялти за последнее поколение iPhone и iPad.

В четверг компания не указала, какую интеллектуальную собственность охватывает последняя сделка. Добавим, что в прошлом году Apple приобрела модемный модуль Intel Corp для разработки сотовых чипов для будущих устройств.

Напомним, Apple в 2020 году планирует представить пять новых моделей iPhone. Бюджетная модель будет выпущена в первой половине года. Осенью планируют выпустить модели с поддержкой 5G.