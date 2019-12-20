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Apple тайно разрабатывает собственную спутниковую связь, - Bloomberg

Новости » Телеком & IT     20.12.2019 - 18:27
Apple тайно разрабатывает собственную спутниковую связь, - Bloomberg
Фото: Apple презентует новый iPhone (flickr.com/Andy)

Над технологией работают бывшие сотрудники Google

Американская компания Apple начала тайную разработку собственной технологии спутниковой связи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что технология позволит Apple получать данные со своих устройств без участия сторонних сетей. При этом могут быть созданы не спутники, а наземное оборудование, которое будет взаимодействовать со спутниками на орбите.

"Компания Apple создала секретную команду, которая работает со спутниками и связанными с ними беспроводными технологиями, стремясь найти новые способы передачи данных, в том числе непосредственного соединения с Интернетом, для своих устройств", - говорится в сообщении.

Команду разработчиков возглавили бывшие сотрудники Google Майкл Трела и Джон Фенвик, которые отвечали за спутниковое и космическое направление.

Ранее РБК-Украина писало, что Apple в 2020 году планирует представить пять новых моделей iPhone. Бюджетная модель будет выпущена в первой половине года. Осенью планируют выпустить модели с поддержкой 5G.

Также сообщалось, что компании Amazon, Apple, Google и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы для разработки и продвижения нового стандарта беспроводной связи. Технология позволит повысить совместимость между "умными" устройствами для дома.

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