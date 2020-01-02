Apple відновила з британським виробником мікросхем співпрацю, заморожену в 2017

Британський розробник мікросхем Imagination Technologies Group Plc заявив, що підписав нову ліцензійну угоду з Apple Inc., відновивши ділові відносини, що були призупинені у 2017 році. Про це пише Bloomberg.

Компанія, продана китайській фірмі Canyon Bridge Capital Partners за 500 мільйонів фунтів (663 мільйони доларів) у вересні 2017 року, заявила, що "уклала нову багаторічну ліцензійну угоду, відповідно до якої Apple отримає доступ до більш широкого кола інтелектуальних додатків Imagination в обмін на ліцензійні платежі".

Раніше Apple використовувала графічні мікросхеми чи графічні процесори у своїх iPhone та iPad, які були розроблені Imagination Technologies, але вона перейшла до власних внутрішніх розробок мікросхем, починаючи з iPhone X у 2017 році та iPad Pro у 2018 році. Американська компанія також використовує власні графічні процесори в Apple Watch.

У зв'язку з чим корпорація повідомила Imagination Technologies у 2017 році, що протягом двох років припинить використовувати її інтелектуальну власність у нових продуктах.

Коли тоді публічна компанія Imagination Technologies оголосила про втрату Apple як свого найбільшого клієнта, акції компанії впали. Британська компанія заявила, що в 2018 році може виникнути "матеріальна невизначеність" щодо майбутнього компанії, якщо Apple не виплатить роялті за останнє покоління iPhone та iPad.

У четвер компанія не вказала, яку інтелектуальну власність охоплює остання угода. Додамо, що торік Apple придбала модемний модуль Intel Corp. для розробки стільникових чіпів для майбутніх пристроїв.

Нагадаємо, Apple в 2020 році планує представити п'ять нових моделей iPhone. Бюджетна модель буде випущена в першій половині року. Восени планують випустити моделі з підтримкою 5G.