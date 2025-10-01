Apple визнала один із найпопулярніших iPhone "вінтажним": які ще пристрої в списку

Незважаючи на новий статус, iPhone 11 Pro Max залишається сумісним з iOS 26.

Apple Watch Series 3 стали "вінтажними" через 8 років

Також сьогодні до списку "вінтажних" пристроїв потрапили всі моделі Apple Watch Series 3, випущені у вересні 2017 року. Смарт-годинник залишався в продажу до вересня 2022 року як бюджетний варіант.

iPhone 11 Pro Max (фото: Unsplash)

Примітно, що Series 3 продавалися навіть тоді, коли Apple вже тестувала watchOS 9, яка не підтримувалася цим годинником. Навіть більше, Series 3 виявилися настільки довгоживучими, що Apple Watch Series 4 були визнані "вінтажними" раніше.

Apple Watch Series 3 (фото: MacRumors)

Що означає статус "вінтаж"

Apple присвоює пристрою статус "вінтажного", якщо минуло понад п'ять років з моменту припинення його продажів. Такі гаджети ще можна здати в ремонт у сервісних центрах Apple і в авторизованих партнерів, але тільки за наявності деталей.

Повний список "вінтажних" пристроїв на сьогодні: