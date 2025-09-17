ua en ru
Apple розробляє MacBook із сенсорним екраном: інсайдер розкрив деталі

Середа 17 вересня 2025 15:15
Apple розробляє MacBook із сенсорним екраном: інсайдер розкрив деталі Інсайдер розкрив деталі сенсорного MacBook наступного покоління (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Аналітик Apple Мінг-Чі Куо повідомив, що плани компанії з випуску Mac із сенсорними екранами просуваються в ланцюжку поставок. За його прогнозом, OLED MacBook Pro, виробництво якого очікується наприкінці 2026 року, також буде оснащений сенсорною панеллю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

План оновлення лінійки MacBook Pro

Ця дата вперше була озвучена два роки тому журналістом Bloomberg Марком Гурманом. Наразі невідомо, чи надійде OLED MacBook Pro у продаж у 2026 році, чи його випуск відбудеться на початку 2027 року.

Наразі Apple продає лінійку MacBook Pro з чіпами M4. У порівнянні з поточними моделями, OLED MacBook Pro з'явиться через два покоління, якщо судити за очікуваними термінами Apple.

Спочатку компанія оновить лінійку новими процесорами M5, імовірно, на початку наступного року. Наступне оновлення - редизайн OLED MacBook Pro з чіпами M6.

Додавання сенсорного екрана робить MacBook ще ближчим до iPad з точки зору функціоналу. Останніми роками Apple вже зближує програмну платформу: у macOS Tahoe з'явилися елементи інтерфейсу, схожі з iPadOS 26.

Досвід сенсорного управління на ринку Windows

На ринку Windows-ноутбуків сенсорні екрани - звичне явище. Деякі користувачі вважають за краще прокручувати і масштабувати документи і сайти пальцями, а не трекпадом.

Молоде покоління, яке виросло з iPhone і iPad, очікує сенсорне управління скрізь і дивується, коли екрани Mac залишаються нечутливими до дотиків.

Сенсорні екрани в майбутніх моделях MacBook

Куо також зазначив, що після запуску OLED MacBook Pro Apple розглядає можливість впровадження сенсорного екрана в другому поколінні майбутнього доступного MacBook, який працюватиме на процесорі серії A від iPhone. Це може означати, що в майбутньому сенсорні екрани з'являться і в лінійці MacBook Air.

