Экономика Авто Tech

Apple признала один из самых популярных iPhone "винтажным": какие еще устройства в списке

Apple признала iPhone 11 Pro Max и все модели Apple Watch Series 3 "винтажными" (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple добавила iPhone 11 Pro Max в список "винтажных" устройств. При этом iPhone 11 Pro пока не вошел в перечень, что может указывать на то, что Apple дольше поставляла эту модель избранным реселлерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

Несмотря на новый статус, iPhone 11 Pro Max остается совместимым с iOS 26.

Apple Watch Series 3 стали "винтажными" спустя 8 лет

Также сегодня в список "винтажных" устройств попали все модели Apple Watch Series 3, выпущенные в сентябре 2017 года. Смарт-часы оставались в продаже до сентября 2022 года в качестве бюджетного варианта.

iPhone 11 Pro Max (фото: Unsplash)

Примечательно, что Series 3 продавались даже тогда, когда Apple уже тестировала watchOS 9, которая не поддерживалась этими часами. Более того, Series 3 оказались настолько долгоживущими, что Apple Watch Series 4 были признаны "винтажными" раньше.

Apple Watch Series 3 (фото: MacRumors)

Что значит статус "винтаж"

Apple присваивает устройству статус "винтажного", если прошло более пяти лет с момента прекращения его продаж. Такие гаджеты еще можно сдать в ремонт в сервисных центрах Apple и у авторизованных партнеров, но только при наличии деталей.

Полный список "винтажных" устройств на сегодня:

  • iPhone 11 Pro Max
  • Apple Watch Series 3 Aluminum, 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Aluminum, 42 мм
  • Apple Watch Series 3 Edition (керамика), 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Edition (керамика), 42 мм
  • Apple Watch Series 3 Hermes, 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Hermes, 42 мм
  • Apple Watch Series 3 Nike, 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Nike, 42 мм
  • Apple Watch Series 3 Stainless Steel, 38 мм
  • Apple Watch Series 3 Stainless Steel, 42 мм.

