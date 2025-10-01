Apple признала один из самых популярных iPhone "винтажным": какие еще устройства в списке

Несмотря на новый статус, iPhone 11 Pro Max остается совместимым с iOS 26.

Apple Watch Series 3 стали "винтажными" спустя 8 лет

Также сегодня в список "винтажных" устройств попали все модели Apple Watch Series 3, выпущенные в сентябре 2017 года. Смарт-часы оставались в продаже до сентября 2022 года в качестве бюджетного варианта.

iPhone 11 Pro Max (фото: Unsplash)

Примечательно, что Series 3 продавались даже тогда, когда Apple уже тестировала watchOS 9, которая не поддерживалась этими часами. Более того, Series 3 оказались настолько долгоживущими, что Apple Watch Series 4 были признаны "винтажными" раньше.

Apple Watch Series 3 (фото: MacRumors)

Что значит статус "винтаж"

Apple присваивает устройству статус "винтажного", если прошло более пяти лет с момента прекращения его продаж. Такие гаджеты еще можно сдать в ремонт в сервисных центрах Apple и у авторизованных партнеров, но только при наличии деталей.

