Apple випустила першу бета-версію iOS 26.2: які нові функції отримають iPhone

Лише через день після релізу iOS 26.1 компанія Apple випустила першу бета-версію наступного оновлення - iOS 26.2. Попередній апдейт програмного забезпечення для iPhone містить у собі дивовижну кількість змін і поліпшень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.
У налаштуваннях екрана блокування з'явився повзунок Liquid Glass, що дає змогу налаштовувати зовнішній вигляд годинника. При виборі стилю "Glass" можна зробити відображення часу майже прозорим або, навпаки, додати "матового" ефекту.
Також доступний варіант "Solid" для повністю непрозорого відображення і стандартні колірні налаштування.
Разом з iOS 26.2 і watchOS 26.2 Apple скоригувала шкалу, за якою система розраховує якість сну. Оновлені категорії тепер краще відповідають самопочуттю користувача після пробудження.
Результати нових показників:
Оцінка сну враховує три параметри: тривалість сну, час відходу до сну і кількість пробуджень. Максимальний бал - 100.
У застосунку "Паролі" з'явилося налаштування, що дає змогу керувати сайтами, на яких система не зберігає паролі під час входу.
Функція Live Translation для AirPods тепер доступна на території Євросоюзу. Раніше її запуск відкладали через вимоги Акта про цифрові ринки (DMA).
Технологія працює з AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 і AirPods 4 (з ANC), підтримує переклад з/на англійську, французьку, німецьку, іспанську, італійську, португальську, китайську, японську та корейську.
У застосунку "Нагадування" з'явилася можливість вмикати звуковий сигнал у разі настання терміну завдання.
Під час активації нагадування можна:
Такі повідомлення виділяються новим синім кольором.
У додатку "Подкасти" тепер доступні:
У системі з'явилися вказівки на майбутню функцію обміну PIN-кодом, який розширюватиме доступність AirDrop на 30 днів. Зараз таймер обмежений 10 хвилинами для відправників поза контактами.
У "Погоді" з'явиться підтримка відносних дат (наприклад, "наступна п'ятниця").
Застосунок Apple News оновили: додано швидкі розділи (спорт, їжа, бізнес тощо) і окрему вкладку для підписок.
Опція "Спалах для сповіщень" тепер може використовувати спалах екрана, а не тільки LED на корпусі iPhone - або обидва одночасно.
У розділі "Сповіщення" додано блок "Розширені сповіщення про безпеку". Тут можна ввімкнути попередження про землетруси та інші загрози, а також активувати поліпшену доставку - вона використовує геолокацію, щоб збільшити точність таких повідомлень.
Наразі iOS 26.2 доступна розробникам. Щоб приєднатися до тестування, достатньо зареєструватися на сайті Apple. Фінальний реліз очікується в грудні, орієнтовно між 9 і 16 грудня. Оновлення доступне на всіх пристроях, що підтримують iOS 26.
