Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.2: какие новые функции получат iPhone

Экран блокировки

В настройках экрана блокировки появился ползунок Liquid Glass, позволяющий настраивать внешний вид часов. При выборе стиля "Glass" можно сделать отображение времени почти прозрачным либо, наоборот, добавить "матового" эффекта.

Также доступен вариант "Solid" для полностью непрозрачного отображения и стандартные цветовые настройки.

Ползунок Liquid Glass позволяет настраивать внешний вид часов (фото: MacRumors)

Оценка сна

Вместе с iOS 26.2 и watchOS 26.2 Apple скорректировала шкалу, по которой система рассчитывает качество сна. Обновленные категории теперь лучше соответствуют самочувствию пользователя после пробуждения.

Результаты новых показателей:

Очень низкое - 0-40 (ранее 0-29)

Низкое - 41-60 (ранее 30-49)

Нормально - 61-80 (ранее 50-69)

Высокое - 81-95 (ранее 70-89)

Очень высокое - 96-100 (ранее 90-100).

Apple скорректировала шкалу, по которой система рассчитывает качество сна (фото: MacRumors)

Оценка сна учитывает три параметра: длительность сна, время отхода ко сну и количество пробуждений. Максимальный балл - 100.

Пароли

В приложении "Пароли" появилась настройка, позволяющая управлять сайтами, на которых система не сохраняет пароли при входе.

Настройка приложения "Пароли" (фото: MacRumors)

AirPods Live Translation в ЕС

Функция Live Translation для AirPods теперь доступна на территории Евросоюза. Ранее ее запуск откладывали из-за требований Акта о цифровых рынках (DMA).

Технология работает с AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4 (с ANC), поддерживает перевод с/на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, китайский, японский и корейский.

Напоминания

В приложении "Напоминания" появилась возможность включать звуковой сигнал при наступлении срока задачи.

При активации напоминание можно:

отложить, после чего на экране блокировки появится таймер

завершить или перенести задачу.

Такие уведомления выделяются новым синим цветом.

Напоминания получили возможность включать звуковой сигнал при наступлении срока задачи (фото: MacRumors)

Подкасты

В приложении "Подкасты" теперь доступны:

автоматические главы

ссылки на упоминаемые другие подкасты

доступ к ссылкам из расшифровки прямо на странице эпизода.

Приложение "Подкасты" добавляет поддержку трех новых функций (фото: MacRumors)

AirDrop

В системе появились указания на будущую функцию обмена PIN-кодом, который будет расширять доступность AirDrop на 30 дней. Сейчас таймер ограничен 10 минутами для отправителей вне контактов.

Погода и Новости

В "Погоде" появится поддержка относительных дат (например, "следующая пятница").

Приложение Apple News обновили: добавлены быстрые разделы (спорт, еда, бизнес и т. д.) и отдельная вкладка для подписок.

Вспышка

Опция "Вспышка для оповещений" теперь может использовать вспышку экрана, а не только LED на корпусе iPhone - или оба одновременно.

"Вспышка для оповещений" теперь позволяет пользователям включать вспышку экрана (фото: MacRumors)

Расширенные оповещения о безопасности

В разделе "Уведомления" добавлен блок "Расширенные оповещения о безопасности". Здесь можно включить предупреждения о землетрясениях и других угрозах, а также активировать улучшенную доставку - она использует геолокацию, чтобы увеличить точность таких уведомлений.

Расширенные оповещения о безопасности (фото: MacRumors)

Доступность обновления

Сейчас iOS 26.2 доступна разработчикам. Чтобы присоединиться к тестированию, достаточно зарегистрироваться на сайте Apple. Финальный релиз ожидается в декабре, ориентировочно между 9 и 16 декабря. Обновление доступно на всех устройствах, поддерживающих iOS 26.