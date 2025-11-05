Apple выпустила первую бета-версию iOS 26.2: какие новые функции получат iPhone

Спустя всего день после релиза iOS 26.1 компания Apple выпустила первую бета-версию следующего обновления - iOS 26.2. Предварительный апдейт программного обеспечения для iPhone включает в себя удивительное количество изменений и улучшений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.
В настройках экрана блокировки появился ползунок Liquid Glass, позволяющий настраивать внешний вид часов. При выборе стиля "Glass" можно сделать отображение времени почти прозрачным либо, наоборот, добавить "матового" эффекта.
Также доступен вариант "Solid" для полностью непрозрачного отображения и стандартные цветовые настройки.
Вместе с iOS 26.2 и watchOS 26.2 Apple скорректировала шкалу, по которой система рассчитывает качество сна. Обновленные категории теперь лучше соответствуют самочувствию пользователя после пробуждения.
Результаты новых показателей:
Оценка сна учитывает три параметра: длительность сна, время отхода ко сну и количество пробуждений. Максимальный балл - 100.
В приложении "Пароли" появилась настройка, позволяющая управлять сайтами, на которых система не сохраняет пароли при входе.
Функция Live Translation для AirPods теперь доступна на территории Евросоюза. Ранее ее запуск откладывали из-за требований Акта о цифровых рынках (DMA).
Технология работает с AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 и AirPods 4 (с ANC), поддерживает перевод с/на английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, китайский, японский и корейский.
В приложении "Напоминания" появилась возможность включать звуковой сигнал при наступлении срока задачи.
При активации напоминание можно:
Такие уведомления выделяются новым синим цветом.
В приложении "Подкасты" теперь доступны:
В системе появились указания на будущую функцию обмена PIN-кодом, который будет расширять доступность AirDrop на 30 дней. Сейчас таймер ограничен 10 минутами для отправителей вне контактов.
В "Погоде" появится поддержка относительных дат (например, "следующая пятница").
Приложение Apple News обновили: добавлены быстрые разделы (спорт, еда, бизнес и т. д.) и отдельная вкладка для подписок.
Опция "Вспышка для оповещений" теперь может использовать вспышку экрана, а не только LED на корпусе iPhone - или оба одновременно.
В разделе "Уведомления" добавлен блок "Расширенные оповещения о безопасности". Здесь можно включить предупреждения о землетрясениях и других угрозах, а также активировать улучшенную доставку - она использует геолокацию, чтобы увеличить точность таких уведомлений.
Сейчас iOS 26.2 доступна разработчикам. Чтобы присоединиться к тестированию, достаточно зарегистрироваться на сайте Apple. Финальный релиз ожидается в декабре, ориентировочно между 9 и 16 декабря. Обновление доступно на всех устройствах, поддерживающих iOS 26.
Напомним, мы публиковали полный список новых функций Apple Intelligence, которые появились в iOS 26.
Также мы писали о том, как в Apple объясняют влияние обновлений iOS на производительность и возможное "замедление" iPhone.
Кроме того, рассказывали о функции управления iPhone с помощью движений лица, которая стала доступна в iOS 26.