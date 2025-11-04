Apple офіційно випустила iOS 26.1 для iPhone: що нового і кому доступне оновлення

Apple офіційно випустила оновлення iOS 26.1 для всіх сумісних моделей iPhone.

Про ключові зміни, що з'явилися в цій версії, розповідає РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Нові налаштування Liquid Glass

Головне нововведення iOS 26.1 - можливість перемикати оформлення інтерфейсу Liquid Glass. У налаштуваннях тепер можна вибрати два варіанти: прозорий (як в iOS 26) і тонований. Другий зменшує прозорість елементів інтерфейсу, таких як повідомлення та панелі вкладок.

Опція доступна за шляхом: Налаштування, Екран і яскравість, Liquid Glass.

Те саме налаштування з'явилося на iPad і Mac (у macOS - шляхом Налаштування, потім Оформлення та Liquid Glass, однак візуальна різниця там виражена слабкіше).

Нові налаштування Liquid Glass (фото: 9to5Mac)

Вимкнення жесту виклику камери з екрана блокування

Уперше за кілька років Apple дозволила відключити жест "свайп для відкриття камери" на екрані блокування.

Перемикач розташований у меню: Налаштування, Камера, Свайп з екрана блокування.

Після появи різних способів швидкого запуску камери - кнопки Камера на екрані блокування, кнопки Ліхтарик, а також спеціалізованих елементів управління на нових моделях iPhone - у користувачів нерідко виникали випадкові спрацьовування. Нова опція дає змогу цього уникнути.

Інші зміни

Apple Intelligence розширює мовну підтримку: додано китайську (традиційну), датську, нідерландську, норвезьку, португальську, шведську, турецьку та в'єтнамську.

Live Translation для AirPods тепер підтримує китайську (спрощена і традиційна писемність), італійську, японську та корейську мови.

Стримінговий сервіс Apple TV+ перейменовано на Apple TV, також оновлено візуальне оформлення та іконку додатка.

У застосунку Налаштування з'явився розділ Local Capture, де можна вибрати, куди зберігаються локальні записи і ввімкнути режим "тільки аудіо".

Будильник тепер відключається жестом "слайд для зупинки" замість кнопки - це знижує ризик випадкового вимкнення сигналу.

У додатку Музика додані нові свайпи для перемикання треків.

Доступність оновлення

iOS 26.1 доступна для: