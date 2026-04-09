Apple випустила iOS 26.4: список головних нововведень для iPhone

Компанія Apple представила офіційне оновлення iOS 26.4, що містить суттєве покращення популярної функції розпізнавання музики в Пункті керування (Control Center). Тепер користувачі зможуть ідентифікувати треки навіть там, де зовсім немає мобільного зв'язку чи Wi-Fi.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Gear Patrol.
Раніше при спробі розпізнати музику через Пункт керування без мережі iPhone видавав помилку "Немає з'єднання". В iOS 26.4 цей процес став інтелектуальним. Тепер система повідомляє: "Розпізнавання музики офлайн. Ми знайдемо пісню, коли ви знову будете у мережі".
Як тільки смартфон підключиться до інтернету, користувач отримає сповіщення з назвою та автором треку. Це позбавляє необхідності мати встановлений окремий додаток Shazam, оскільки функція тепер повністю інтегрована у систему.
Щоб додати розпізнавання музики у свій iPhone:
Окрім музичних оновлень, прошивка принесла кілька важливих змін:
Оновлення вже доступне для завантаження на всі сумісні моделі iPhone. Перевірити наявність апдейту можна в меню "Параметри" - "Загальні" - "Оновлення ПЗ". Перед встановленням розробники радять зробити резервну копію даних через iCloud.