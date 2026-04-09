Apple выпустила iOS 26.4: список главных нововведений для iPhone

Компания Apple представила официальное обновление iOS 26.4, содержащее существенное улучшение популярной функции распознавания музыки в Пункте управления (Control Center). Теперь пользователи смогут идентифицировать треки даже там, где совсем нет мобильной связи или Wi-Fi.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал Gear Patrol.
Раньше при попытке распознать музыку через Пункт управления без сети iPhone выдавал ошибку "Нет соединения". В iOS 26.4 этот процесс стал интеллектуальным. Теперь система сообщает: "Распознавание музыки офлайн. Мы найдем песню, когда вы снова будете в сети".
Как только смартфон подключится к интернету, пользователь получит оповещение с названием и автором трека. Это избавляет от необходимости иметь установленное отдельное приложение Shazam, поскольку функция теперь полностью интегрирована в систему.
Чтобы добавить распознавание музыки в свой iPhone:
Кроме музыкальных обновлений, прошивка принесла несколько важных изменений:
Обновление уже доступно для загрузки на все совместимые модели iPhone. Проверить наличие апдейта можно в меню "Параметры" - "Общие" - "Обновление ПО". Перед установкой разработчики советуют сделать резервную копию данных через iCloud.