Apple выпустила iOS 26.4: список главных нововведений для iPhone

Как работает Shazam без интернета

Раньше при попытке распознать музыку через Пункт управления без сети iPhone выдавал ошибку "Нет соединения". В iOS 26.4 этот процесс стал интеллектуальным. Теперь система сообщает: "Распознавание музыки офлайн. Мы найдем песню, когда вы снова будете в сети".

Как только смартфон подключится к интернету, пользователь получит оповещение с названием и автором трека. Это избавляет от необходимости иметь установленное отдельное приложение Shazam, поскольку функция теперь полностью интегрирована в систему.

iOS 26.4 научила iPhone распознавать музыку в режиме офлайн (Фото: Tucker Bowe/Gear Patrol)

Чтобы добавить распознавание музыки в свой iPhone:

Откройте Пункт управления (взмахните сверху вниз).

Нажмите "+" в верхнем левом углу.

Выберите "Добавить средство управления" и найдите "Распознавание музыки".

Что еще предлагает iOS 26.4

Кроме музыкальных обновлений, прошивка принесла несколько важных изменений:

Здоровье аккумулятора : появились новые способы отслеживания состояния батареи и советы по продлению ее срока службы.

: появились новые способы отслеживания состояния батареи и советы по продлению ее срока службы. Настройки камеры: добавлены новые параметры для профессиональной съемки.

Apple Music : сервис получил обновленный интерфейс и улучшенные алгоритмы рекомендаций.

: сервис получил обновленный интерфейс и улучшенные алгоритмы рекомендаций. Эмодзи: набор символов пополнился свежими иконками для мессенджеров.

Обновление уже доступно для загрузки на все совместимые модели iPhone. Проверить наличие апдейта можно в меню "Параметры" - "Общие" - "Обновление ПО". Перед установкой разработчики советуют сделать резервную копию данных через iCloud.