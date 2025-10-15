ua en ru
Apple випустила iOS 26.1 beta 3: які функції з'явилися і що змінилося

Середа 15 жовтня 2025 11:35
Apple випустила iOS 26.1 beta 3: які функції з'явилися і що змінилося Apple змінила інтерфейс і додала нові можливості (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple представила публічну бета-версію iOS 26.1 beta 3 - всього через день після виходу аналогічної версії для розробників. Оновлення містить низку дрібних поліпшень, виправлень помилок і кілька помітних змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Новий значок Apple TV і підготовка до ребрендингу

Головною візуальною зміною стала нова іконка додатка Apple TV, яка відповідає майбутньому ребрендингу сервісу Apple TV+ у просто "Apple TV".

Оновлений значок уже з'явився на всіх платформах компанії - iOS, iPadOS, tvOS та інших. Однак усередині додатка поки зберігаються згадки про "Apple TV+", що вказує на поступовий процес переходу.

Нові налаштування для Local Capture

У Налаштуваннях з'явилася окрема вкладка для функції "Локальне захоплення". Вона доступна через "Налаштування", "Основні", "Локальне захоплення" і дає змогу вибрати папку в застосунку Файли, куди зберігатимуться записи аудіо- та відеозаписів, зроблених під час дзвінків.

Крім того, в системі з'явився новий перемикач "Віддати перевагу діям одним дотиком". Імовірно, він пов'язаний зі зміненим управлінням будильником і таймером, де кнопка "Стоп" замінена на жест змахування. Однак, за відгуками тестувальників, функція поки що не працює.

Apple випустила iOS 26.1 beta 3: які функції з'явилися і що змінилосяФункція Local Capture (фото: 9to5Mac)

Анімації та внутрішні оновлення

У Центрі управління тепер використовуються більш плавні, "пружні" анімації, що надають інтерфейсу динамічності.

Крім видимих змін, у коді системи виявлено ознаки підготовки Apple до розширення інтеграції зі сторонніми ШІ-сервісами, включно з ChatGPT.

За даними інсайдерів, нові функції штучного інтелекту можуть з'явитися вже в iOS 26.1 або в наступному оновленні - iOS 26.2.

