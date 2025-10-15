ua en ru
Apple выпустила iOS 26.1 beta 3: какие функции появились и что изменилось

Среда 15 октября 2025 11:35
UA EN RU
Apple выпустила iOS 26.1 beta 3: какие функции появились и что изменилось Apple изменила интерфейс и добавила новые возможности (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple представила публичную бета-версию iOS 26.1 beta 3 - всего через день после выхода аналогичной версии для разработчиков. Обновление включает ряд мелких улучшений, исправлений ошибок и несколько заметных изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Новый значок Apple TV и подготовка к ребрендингу

Главным визуальным изменением стала новая иконка приложения Apple TV, которая соответствует будущему ребрендингу сервиса Apple TV+ в просто "Apple TV".

Обновленный значок уже появился на всех платформах компании - iOS, iPadOS, tvOS и других. Однако внутри приложения пока сохраняются упоминания об "Apple TV+", что указывает на постепенный процесс перехода.

Новые настройки для Local Capture

В Настройках появилась отдельная вкладка для функции "Локальный захват". Она доступна через "Настройки", "Основные", "Локальный захват" и позволяет выбрать папку в приложении Файлы, куда будут сохраняться записи аудио и видео, сделанные во время звонков.

Кроме того, в системе появился новый переключатель "Предпочитать действия одним касанием". Предположительно, он связан с измененным управлением будильником и таймером, где кнопка "Стоп" заменена на жест смахивания. Однако, по отзывам тестировщиков, функция пока не работает.

Apple выпустила iOS 26.1 beta 3: какие функции появились и что изменилосьФункция Local Capture (фото: 9to5Mac)

Анимации и внутренние обновления

В Центре управления теперь используются более плавные, "упругие" анимации, придающие интерфейсу динамичности.

Помимо видимых изменений, в коде системы обнаружены признаки подготовки Apple к расширению интеграции со сторонними ИИ-сервисами, включая ChatGPT.

По данным инсайдеров, новые функции искусственного интеллекта могут появиться уже в iOS 26.1 или в следующем обновлении - iOS 26.2.

