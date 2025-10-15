Apple выпустила iOS 26.1 beta 3: какие функции появились и что изменилось
Компания Apple представила публичную бета-версию iOS 26.1 beta 3 - всего через день после выхода аналогичной версии для разработчиков. Обновление включает ряд мелких улучшений, исправлений ошибок и несколько заметных изменений.
Новый значок Apple TV и подготовка к ребрендингу
Главным визуальным изменением стала новая иконка приложения Apple TV, которая соответствует будущему ребрендингу сервиса Apple TV+ в просто "Apple TV".
Обновленный значок уже появился на всех платформах компании - iOS, iPadOS, tvOS и других. Однако внутри приложения пока сохраняются упоминания об "Apple TV+", что указывает на постепенный процесс перехода.
Новые настройки для Local Capture
В Настройках появилась отдельная вкладка для функции "Локальный захват". Она доступна через "Настройки", "Основные", "Локальный захват" и позволяет выбрать папку в приложении Файлы, куда будут сохраняться записи аудио и видео, сделанные во время звонков.
Кроме того, в системе появился новый переключатель "Предпочитать действия одним касанием". Предположительно, он связан с измененным управлением будильником и таймером, где кнопка "Стоп" заменена на жест смахивания. Однако, по отзывам тестировщиков, функция пока не работает.
Функция Local Capture (фото: 9to5Mac)
Анимации и внутренние обновления
В Центре управления теперь используются более плавные, "упругие" анимации, придающие интерфейсу динамичности.
Помимо видимых изменений, в коде системы обнаружены признаки подготовки Apple к расширению интеграции со сторонними ИИ-сервисами, включая ChatGPT.
По данным инсайдеров, новые функции искусственного интеллекта могут появиться уже в iOS 26.1 или в следующем обновлении - iOS 26.2.
iOS 26.1 beta 3 makes the animations in control center more fluid and bouncy pic.twitter.com/08HXBn8QRc— Aaron (@aaronp613) October 13, 2025
