Apple випустила iOS 26.0.1: які помилки виправили і чому варто оновитися

Що виправили в оновленні

В офіційних нотатках Apple йдеться про те, що оновлення містить важливі виправлення багів і поліпшення безпеки, зокрема:

Wi-Fi і Bluetooth могли мимовільно вимикатися на iPhone 17, iPhone Air і iPhone 17 Pro

У невеликої частини користувачів виникали проблеми з підключенням до стільникової мережі після оновлення до iOS 26

Фото, зроблені за певного освітлення на iPhone 17, iPhone Air і iPhone 17 Pro, могли містити артефакти у вигляді чорних прямокутників і білих хвилястих ліній

Значки додатків іноді відображалися порожніми під час використання користувацького відтінку

У деяких користувачів відключалася функція VoiceOver.

Незважаючи на багатомісячне тестування iOS 26 серед розробників і бета-користувачів, Apple традиційно стикається з багами вже після масового запуску. Особливо це стосується нових пристроїв - протестувати систему на iPhone 17, iPhone 17 Pro і iPhone Air до релізу могли лише деякі.

Експерти зазначають: iOS 26.0.1 - лише перший із серії патчів. Найближчими тижнями варто очікувати виходу iOS 26.0.2, а потім і iOS 26.0.3.