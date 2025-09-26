На iOS і Android стрімко зростає кількість небезпечних додатків: що потрібно знати користувачам

Нові дослідження показують, що кількість шахрайських мобільних застосунків на iOS і Android зросла в рази, при цьому багато з них створюються або працюють за допомогою інструментів штучного інтелекту (ШІ).

Різке зростання шахрайських додатків

За даними на 2025 рік, кількість шахрайських застосунків збільшилася на 300% в App Store і на 600% у Google Play. Компанія DV Fraud Lab зазначає, що жертвами таких додатків стають як користувачі, так і рекламодавці.

Шахрайські версії популярних застосунків, наприклад Facebook, намагаються змусити користувачів увійти в систему, щоб отримати їхні логіни та паролі. При цьому ШІ використовується для генерації переконливих текстів в описах додатків, що допомагає їм проходити перевірку магазинів.

В інших випадках мета шахраїв - рекламодавці. Вони створюють застосунки, які приймаються в офіційні магазини, а потім генерують фейковий трафік для отримання доходу від реклами.

Штучний інтелект як інструмент шахраїв

Головним чинником зростання шахрайських застосунків називають саме використання ШІ. Штучний інтелект допомагає не тільки створювати фальшивий трафік, а й робити додатки візуально правдоподібними та складнішими для виявлення модераторами.

Такі додатки можуть імітувати поведінку справжніх користувачів, що ускладнює їх виявлення традиційними методами боротьби з шахрайством.

Підроблені відгуки та боти

Боти також використовуються для генерації підроблених відгуків, при цьому зловмисники нерідко не докладають зусиль, щоб вони виглядали переконливо.

Наприклад, ігровий застосунок містить докладний опис з обіцянкою "захопливого досвіду", але безліч відгуків насправді не відповідають дійсності.

Аналіз DV Fraud Lab показав повторювані фрази в рецензіях, які жодним чином не відображають суть застосунку, включно з п'ятірочними відгуками з коментарями на кшталт "професійне ПЗ" або "Багато проблем, мені подобається".

Експерти зазначають, що сьогодні існують спеціалізовані інструменти та сайти на базі ШІ, які дають змогу створювати шахрайські застосунки навіть людям без навичок програмування.

DV Fraud Lab вважає, що для Apple і Google настав критичний момент переглянути процеси перевірки застосунків.