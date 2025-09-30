Apple выпустила iOS 26.0.1: какие ошибки исправили и почему стоит обновиться

Apple представила новое обновление для iPhone - iOS 26.0.1. Это первый патч для свежей версии операционной системы iOS 26, которая вышла всего две недели назад. Как обычно бывает после крупных релизов, компания оперативно устраняет найденные ошибки и уязвимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
В официальных заметках Apple говорится, что обновление включает важные исправления багов и улучшения безопасности, в частности:
Несмотря на многомесячное тестирование iOS 26 среди разработчиков и бета-пользователей, Apple традиционно сталкивается с багами уже после массового запуска. Особенно это касается новых устройств - протестировать систему на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air до релиза могли лишь немногие.
Эксперты отмечают: iOS 26.0.1 - лишь первый из серии патчей. В ближайшие недели стоит ожидать выхода iOS 26.0.2, а затем и iOS 26.0.3.
