Apple выпустила iOS 26.0.1: какие ошибки исправили и почему стоит обновиться

Что исправили в обновлении

В официальных заметках Apple говорится, что обновление включает важные исправления багов и улучшения безопасности, в частности:

Wi-Fi и Bluetooth могли самопроизвольно отключаться на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro

У небольшой части пользователей возникали проблемы с подключением к сотовой сети после обновления до iOS 26

Фото, сделанные при определенном освещении на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro, могли содержать артефакты в виде черных прямоугольников и белых волнистых линий

Значки приложений иногда отображались пустыми при использовании пользовательского оттенка

У некоторых пользователей отключалась функция VoiceOver.

Несмотря на многомесячное тестирование iOS 26 среди разработчиков и бета-пользователей, Apple традиционно сталкивается с багами уже после массового запуска. Особенно это касается новых устройств - протестировать систему на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air до релиза могли лишь немногие.

Эксперты отмечают: iOS 26.0.1 - лишь первый из серии патчей. В ближайшие недели стоит ожидать выхода iOS 26.0.2, а затем и iOS 26.0.3.