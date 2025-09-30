ua en ru
Apple выпустила iOS 26.0.1: какие ошибки исправили и почему стоит обновиться

Вторник 30 сентября 2025 07:30
Apple выпустила iOS 26.0.1: какие ошибки исправили и почему стоит обновиться Apple исправила баги в iOS 26.0.1 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple представила новое обновление для iPhone - iOS 26.0.1. Это первый патч для свежей версии операционной системы iOS 26, которая вышла всего две недели назад. Как обычно бывает после крупных релизов, компания оперативно устраняет найденные ошибки и уязвимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Что исправили в обновлении

В официальных заметках Apple говорится, что обновление включает важные исправления багов и улучшения безопасности, в частности:

  • Wi-Fi и Bluetooth могли самопроизвольно отключаться на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro
  • У небольшой части пользователей возникали проблемы с подключением к сотовой сети после обновления до iOS 26
  • Фото, сделанные при определенном освещении на iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro, могли содержать артефакты в виде черных прямоугольников и белых волнистых линий
  • Значки приложений иногда отображались пустыми при использовании пользовательского оттенка
  • У некоторых пользователей отключалась функция VoiceOver.

Несмотря на многомесячное тестирование iOS 26 среди разработчиков и бета-пользователей, Apple традиционно сталкивается с багами уже после массового запуска. Особенно это касается новых устройств - протестировать систему на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air до релиза могли лишь немногие.

Эксперты отмечают: iOS 26.0.1 - лишь первый из серии патчей. В ближайшие недели стоит ожидать выхода iOS 26.0.2, а затем и iOS 26.0.3.

