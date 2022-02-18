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Apple увеличит оперативную память в iPhone 14 Pro

Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple может увеличить обьем оперативной памяти в своем новом флагмане. iPhone 14 Pro будет иметь 8 Гб.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Boy Genius Report.

Более чем вероятно, что 8 Гб оперативной памяти также получит и iPhone 14 Pro Max.

Ожидается, что Apple выпустит новую линейку уже в этом году. Модель Pro будет иметь несколько улучшенные характеристики по сравнению с базовыми устройствами. Так же речь идет и о дополнительной камере на задней панели.

Для компании тема оперативной памяти всегда находилась под табу. Возможно, iPad Pro переубедит компанию в ином, поскольку последняя модель устройства продается уже с 16 Гб.

Согласно с заявлением инсайдера, Apple все же уже решила этот вопрос. Впрочем, компания никогда не сталкивалась с критикой касаемо производительности, поскольку всегда оптимизировала свою операционную систему.

В последний раз Apple увеличивала объем памяти на iPhone в 2020 году. Тогда модель iPhone 12 Pro получили до 6 Гб. Такую же структуру компания сохранила и во время выхода 13-ой серии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple отказалось от обновлений для старой модели смартфона.

Также компания разрешит добавлять водительские права и идентификатор штата в приложение Wallet в обновлении iOS 15.4.

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