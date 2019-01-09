Apple сократила производство трех последних моделей iPhone

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На такие меры Apple идет в связи с пересмотром прогноза по выручке из-за торговой войны между США и Китаем

Компания Apple приняла решение сократить примерно на 10% планы по производству трех представленных в прошлом октябре моделей iPhone на следующие 3 месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Источники издания сообщили, что в конце декабря Apple попросила поставщиков произвести меньше новых смартфонов ​iPhone XS, XS Max и XR, чем предусматривалось планом на период с января по март.

"Показатели пересмотра производства разнятся в зависимости от поставщика", - сказал один из собеседников издания.

По информации другого источника, в общей сложности производство iPhone может уменьшиться до 40-43 млн штук с ранее ожидавшихся 47-48 млн, то есть более чем на 20% в годовом выражении.

Напомним, корпорация Apple сократила объемы заказов на производство моделей iPhone, которые были представлены в сентябре.

Так, прогноз продаж Apple на праздничный квартал, который компания опубликовала несколько недель назад, не оправдал ожиданий инвесторов. В результате некоторые поставщики компании понизили прогнозы финансовых результатов, объяснив это слабыми продажами смартфонов.

Также РБК-Украина писало, что на открытие торгов на бирже NASDAQ 3 января акции компании Apple опустились на 9,43% и торговались на отметке 143 долларов.