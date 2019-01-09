Apple скоротила виробництво трьох останніх моделей iPhone

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На такі заходи Apple йде у зв'язку з переглядом прогнозу по виручці через торгову війну між США і Китаєм

Компанія Apple прийняла рішення скоротити приблизно на 10% плани по виробництву трьох представлених в минулому жовтні моделей iPhone на наступні 3 місяці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei Asian Review.

Джерела видання повідомили, що наприкінці грудня Apple попросила постачальників зробити менше нових смартфонів iPhone XS, XS Max і XR, ніж передбачалося планом на період з січня по березень.

"Показники перегляду виробництва різняться в залежності від постачальника", - сказав один зі співрозмовників видання.

За інформацією іншого джерела, в цілому виробництво iPhone може зменшитися до 40-43 млн штук з раніше очікуваних 47-48 млн, тобто більш ніж на 20% в річному вираженні.

Нагадаємо, корпорація Apple скоротила обсяги замовлень на виробництво моделей iPhone, які були представлені у вересні.

Так, прогноз продажів Apple на святковий квартал, який компанія опублікувала кілька тижнів тому, не виправдав очікувань інвесторів. В результаті деякі постачальники компанії знизили прогнози фінансових результатів, пояснивши це слабкими продажами смартфонів.

Також РБК-Україна писало, що на відкриття торгів на біржі NASDAQ 3 січня акції компанії Apple опустилися на 9,43% і торгувалися на позначці 143 доларів.