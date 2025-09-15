ua en ru
Apple сьогодні представить оновлення iOS 26: що зміниться в iPhone

Понеділок 15 вересня 2025 12:25
Apple сьогодні представить оновлення iOS 26: що зміниться в iPhone Apple випустить iOS 26 увечері (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

На презентації 9 вересня Apple показала нове покоління пристроїв - iPhone 17, iPhone 17 Pro і Pro Max, iPhone Air, три моделі Apple Watch і AirPods Pro 3. Одночасно компанія оголосила дату релізу iOS 26: оновлення вийде 15 вересня і буде доступне на iPhone, iPad і Apple Watch.

Про те, які нові функції очікують користувачів в оновленні iOS 26, розповідає РБК-Україна з посиланням на USA Today.

Новий дизайн: Liquid Glass

Ключовою візуальною зміною в iOS 26 став інтерфейс Liquid Glass. Він робить елементи більш "живими" і прозорими: користувачі зможуть, наприклад, зробити іконки на домашньому екрані напівпрозорими, щоб показати фонове зображення.

Liquid Glass також додає більш динамічне управління.

В Apple Music та інших додатках тепер можна змінювати екрани свайпом, а не окремими натисканнями.

Apple сьогодні представить оновлення iOS 26: що зміниться в iPhoneІнтерфейс Liquid Glass (фото: Apple)

Штучний інтелект у дії

Багато функцій iOS 26 засновані на Apple Intelligence. Серед головних:

Live Translation - переклад повідомлень, дзвінків і FaceTime у реальному часі. Функція підтримує англійську, французьку, німецьку, іспанську, португальську та інші мови.

В AirPods Pro 3 переклад працює і для розмов навколо користувача: навушники слухають діалог і майже миттєво видають переклад.

Call Screening - під час дзвінка з невідомого номера iPhone автоматично відповідає й уточнює ім'я абонента та причину дзвінка. Користувач вирішує, приймати виклик чи ні.

Hold Assist - функція "утримання" лінії: iPhone сам чекає відповіді оператора і повідомляє власника, коли з'єднання готове.

У Сообщениях з'явилися нові фільтри для повідомлень від незнайомих номерів, оновлений дизайн опитувань і можливість змінювати фон чатів.

Інші нововведення

Apple Maps тепер запам'ятовують звичні маршрути і заздалегідь попереджають про затримки. З'явилася вкладка Visited Place, де відображаються раніше відвідані ресторани, магазини та інші місця.

iPad отримав унікальне оновлення - підтримку роботи з кількома вікнами, як на комп'ютері.

iOS 26 поширюється на iPhone, iPad і Apple Watch. Більшість нових функцій будуть доступні відразу після оновлення 15 вересня.

